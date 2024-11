Diputada del PVEM justifica apoyo al PAN en el Congreso de Querétaro: “Nunca hubo comunicación con Morena”

Ante la controversia generada por la conformación de comisiones en el Congreso de Querétaro, la coordinadora de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Perla Flores Suárez, justificó el respaldo de su bancada a la propuesta del PAN, señalando una falta de comunicación por parte de Morena. Flores Suárez afirmó que su decisión se debió a que nunca se les acercaron ni presentaron alternativas claras durante las negociaciones.

“Nunca hubo un acercamiento conmigo para plantearme tanto la Mesa Directiva como las comisiones (…) No conocimos la propuesta que ellos tenían, entonces, cuando llegó el momento de votar, nos fuimos con la opción que más se alineaba con lo que buscábamos para Querétaro. Por eso decidimos apoyar al PAN”. Estas declaraciones contrastan con los señalamientos de los diputados de Morena, quienes han manifestado sentirse traicionados por algunos votos de la llamada Cuarta Transformación (4T).

La controversia se agudizó luego de que los diputados de Morena, Sinhué Piedragil y Ulises Gómez de la Rosa, negaran haber respaldado la propuesta panista. Piedragil, en particular, defendió su lealtad a Morena y cuestionó la “calidad moral” del coordinador de su bancada, Edgar Inzunza, para juzgarlo. Ante esta situación, Perla Flores dejó en claro que, aunque el Partido Verde se mantiene cercano a la 4T, en este caso particular no hubo condiciones para un acuerdo con Morena.

“Nosotros seguimos siendo parte de la Cuarta Transformación, pero en este proceso no fuimos considerados. Nunca conocimos su propuesta, no hubo diálogo ni acercamiento para explicarnos sus planteamientos”, enfatizó Flores Suárez.

Además, subrayó que esta falta de comunicación fue determinante para que su bancada se inclinara por la propuesta del PAN.

“No es que hayamos traicionado a Morena, sino que simplemente tomamos la mejor decisión para nuestros objetivos en Querétaro”, puntualizó.

Por su parte, Flores Suárez también abordó las acusaciones de traición que han circulado en su contra y en la de su partido.

“Es una palabra muy fuerte. No todos pensamos igual, y en algunos temas podemos coincidir y en otros no. Eso no significa que estemos en contra de la 4T”, declaró.

Aseguró que su bancada seguirá apoyando las iniciativas que consideren beneficiosas para Querétaro, siempre y cuando estén alineadas con los principios de la transformación que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada también explicó que otro factor que inclinó la balanza hacia la propuesta del PAN fue que la diputada del PVEM, Gina Cabrera, no fue considerada para presidir la comisión que deseaba.

“No tomaron en cuenta a mi compañera para la Comisión de Medio Ambiente, algo que para nosotros era prioritario”, comentó.