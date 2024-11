Diputadas del Verde acusan violencia política de Morena; “señalar deslealtad no es violencia”, responden

Las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Querétaro, Perla Patricia Flores Suárez y María Georgina Guzmán Álvarez, acusaron violencia política de género tras apoyar propuestas del PAN en el Congreso local. Morena rechazó las acusaciones de ejercer violencia y defendió su postura calificando el apoyo al PAN como “deslealtad” al proyecto de la Cuarta Transformación

Las legisladoras del PVEM señalaron que las acciones denunciadas se derivan de “declaraciones peyorativas y denostativas” realizadas en medios de comunicación, calificándolas como intentos de desacreditación. “Tuvimos que tomar diversas acciones que se estuvieron desplegando en nuestra contra. Estas acciones se encuadraban en el supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género”, afirmó Perla Patricia Flores Suárez.

En respuesta, Alejandro Pérez, representante de Morena, negó las acusaciones y defendió las críticas realizadas. “Nosotros respetamos esta acción de las diputadas del Partido Verde, sin embargo, no la compartimos. No nos parece que un acto que tiene naturaleza jurídica debería estarse litigando en los medios de comunicación”, señaló.

También afirmó que señalar los hechos no constituye violencia política: “Me parece que si nosotros hubiéramos obligado de manera violenta, coercitiva a esas diputadas para que votaran en favor de la propuesta de Morena, ahí sí se configuraría una violencia política. Nosotros únicamente dimos a conocer un hecho evidente”.

Las tensiones entre Morena y el PVEM han sido evidentes desde el inicio de la legislatura en Querétaro, cuando ambos partidos, aliados a nivel federal y local en un proyecto electoral unido (parcialmente), comenzaron a mostrar fisuras en temas clave.

Las recientes votaciones para definir la dirigencia del Congreso y la integración de comisiones, en las que las legisladoras verdes se alinearon con el PAN, profundizaron las diferencias y Morena calificó este acto como una “deslealtad al proyecto de la Cuarta Transformación”.

Pese a estas diferencias, las diputadas del PVEM reiteraron su compromiso con el proyecto federal. “Seguimos siendo parte de la 4T. En lo local, habrá temas en los que estaremos de acuerdo y temas en los que no, y no pasa nada; no quiere decir que no seamos parte de la 4T”, expresó Flores Suárez.