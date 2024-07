Los 15 alumnos irregulares inician clases el lunes; podría haber más en Medicina UAQ

Habrá una investigación exhaustiva para determinar cuáles son las personas responsables por la filtración de las respuestas del examen para entrar a la Licenciatura en Medicina, señaló la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Anaya Llano, quien señaló que por ahora los 15 alumnos ya inscritos a la UAQ y que tendrían exámenes irregulares comenzarán clases este lunes.

En ese sentido, reconoció que por ahora sólo se inició la investigación y será el Consejo Universitario, el máximo órgano de gobierno de la UAQ, el que tendrá que definir el futuro de los estudiantes involucrados; los funcionarios que habrían sido responsables; así como la posibilidad de volver a hacer el proceso desde el principio.

Sobre el tiempo que llevará tomar una determinación, la rectora reconoció que no existe un tiempo estipulado en la normativa universitaria y que los 15 estudiantes que puntajes anormalmente altos que sí lograron entrar a la Facultad de Medicina comenzarán sus clases el próximo lunes bajo el principio de presunción de inocencia, pues no hay certeza de quienes habían entrado de forma deshonesta y quienes no.

“Tenemos que ser respetuosos de los precisos y seguir la legislación universitaria, una vez que se determine un dictamen por parte del Consejo Universitario. (…) Como cualquier debido proceso debe respetarse los tiempos (…), dejar fuera a estudiantes que no tenemos la certeza de su nivel de participación, sería incorrecto”, señaló.

Sobre la filtración del examen propedéutico, el director de la Facultad de Medicina, Rodrigo Miguel González Sánchez, reconoció que se tenía conocimiento desde que hizo campaña hace dos meses sobre la existencia de estos cursos privados en los que se había discutido, pues desde hace 10 años se conocía de la existencia de empresas que regularizan estudiantes que buscan ingresar a la UAQ, en especial a la Facultad de Medicina.

“Si nos metemos podemos inferir que puede haber estudiantes de la Facultad de Medicina que han entrado de forma fraudulenta previamente. Todo esto es un tema delicado, álgido en una de las facultades de medicina más importante del país. Tenemos que mantener el prestigio y todo esto se dejó de atender. Por eso nos tocó a nosotros traer un cambio y los alumnos nos han respaldado. Tuvimos el 70% del voto estudiantil”, señaló.

Por ahora, explicó, únicamente está dado de baja un funcionario que fungía como Coordinador de Admisiones de la Facultad de Medicina, sin embargo, acotó que aún no se ha definido ninguna sanción, por lo que su baja aún no implica despido, sino únicamente el cese de sus actividades hasta que culmine la investigación.