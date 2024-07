Facultad de Medicina reduce a 15 el número de exámenes irregulares… siempre no son 33

Siempre no son 33 y, en realidad, se está investigando a 15 alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que obtuvieron una puntuación anómalamente alta en el proceso de nuevo ingreso que se realizó el primer semestre del año, así lo aseguró Amadeo Lugo Pérez, secretario académico de esa unidad educativa.

Según explicó el funcionario universitario, por ahora las primeras investigaciones redujeron el número exámenes sospechosos a la mitad; y derivó también en la suspensión del coordinador de Admisiones que venía trabajando desde la administración pasada encabezada por Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea.

Por ahora, explicó que no hay ningún indicio para expulsar a estos alumnos y, dado que los resultados están ya publicados y las inscripciones comenzaron ayer lunes, tienen sus derechos como alumnos regulares de la Facultad de Medicina vigentes, sin embargo, señaló que aun así serán investigados por el Consejo Académico de dicha unidad académica. https://vm.tiktok.com/ZMruc2Jor/

“La investigación está a nivel de facultad y, si el caso es factible de verse en Consejo Universitario, pues se instalará. Ya existen los registros de ellos, ya se consideran alumnos de nuestra facultad. No tenemos elementos para atentar contra sus derechos. Tenemos avances, de los 33 alumnos que inician en cuestión, ya podemos determinar que se puede acotar a 15 resultados irregulares”, señaló.

Como explicó el funcionario, fue derivado de denuncias de aspirantes que presentaron el examen y, tras los primeros informes, se confirmó que existían este número de exámenes anormalmente altos tanto en el examen EXCOBA, que vale el 70% del puntaje final y que es aplicado por una institución externa a la UAQ; pero también en el examen del curso propedéutico que es aplicado por el personal de la Facultad de Medicina.

Así, se comenzó a identificar primero a cuatro alumnos con un puntaje de 99%; después se identificaron a estos alumnos que tuvieron “calificaciones inusuales” y, aunque por ahora se está investigando de forma interna por la UAQ, también se dio parte a la Administración Central de la Universidad.

“Una vez que se presenta el examen EXCOBA se ve que hay coincidencia en un puntaje alto, tanto en el examen propedéutico como en el EXCOBA. (…) Con base en ello, para tener una total transparencia es que se dio pauta a esta investigación que se encabezó inicialmente por la dirección de la Facultad; pero se dio parte a la Secretaría Académica de la Admisión Central”, señaló.

Finalmente, dijo que no existen aún indicios para asegurar que hay relación entre funcionarios de la universidad y cursos externos -que se cobran por particulares- y donde pudo haberse filtrado la información, según se ha señalado en redes sociales, sobre las respuestas de los exámenes en una de las facultades más demandadas de la UAQ.

“De esos cursos tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento de que existiera relación entre la facultad y estos grupos que se encargan de formar estudiantes. No teníamos el conocimiento, pero al menos en la actual administración existirá total transparencia y no habrá relación con estos grupos”, señaló.

https://www.facebook.com/share/p/cELqj2msooijq4Bp/?mibextid=WC7FNe