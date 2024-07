“Hay quienes lo hemos intentado 4 veces”, aspirantes a Medicina UAQ muestran indignación

“Yo ya me cansé, estoy cansada de estos intentos, que doy lo mejor de mí y que no sea suficiente nunca, que siempre sea por bien poquito, un punto, medio punto. Es frustrante, cansado y dudo volver a participar en este proceso”, así anunció Elizabeth Páez que ya no volverá a intentar estudiar en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tras la revelación de que hubo al menos 33 exámenes irregulares en el proceso de selección para la Licenciatura en Medicina.

Según explicó, ha tenido que trabajar durante dos años para pagar sus cuatro cursos propedéuticos, pedir apoyo de su familia, estudiar horas y horas temas de anatomía, química y biología, desveladas, decenas de lecturas… sumado al hecho de hacer dos exámenes cada ocasión -el del curso propedéutico que vale el 30% de la calificación final; y el examen EXCOBA, que vale el 70% y es de conocimientos generales-.

Frente a la Facultad de Medicina de la UAQ, ubicada en Prolongación Zaragoza, cerca de 50 personas entre aspirantes y padres de familia mostraron su indignación por la presunta filtración de las respuestas del examen propedéutico que se reveló recién iniciada la administración del nuevo director, Rodrigo Miguel González Sánchez y quien sucedió a Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea recién el 15 de junio.

Las exigencias de los aspirantes son simples: Que se repita el proceso de selección (ni siquiera piden que sea gratis, con que se repita), que se inhabilite a los funcionarios responsables de la filtración de las respuestas del examen, que se expulse a los estudiantes que entraron de forma fraudulenta y que haya una disculpa pública para los afectados, la comunidad estudiantil y a la sociedad en general, que es la que financia a la universidad pública más grande del estado a través de sus impuestos.

Como recordó una abuela, la Universidad debe de tomar una actitud proactiva para que se le dé una esperanza a los aspirantes a médicos que se quedaron en el camino. Como recordó, aunque quienes hacen el examen EXCOBA, el segundo filtro, son cerca de 700, pero quienes entraron al curso propedéutico, el paso previo, fueron más de 2 mil.

Por ello la indignación. De por sí, la facultad recibe solo 60 alumnos por generación y se detectaron 33 exámenes en el propedéutico que tuvieron puntajes casi perfectos (cuando en años anteriores hubo uno o dos pares de personas con puntajes muy altos); de estos 33, al final quedaron 15, recuerda la mujer. Al menos 33 personas que habrían quitado el lugar a estudiantes como su nieto, que lo intentó por tercera ocasión este año.

“Esta es para la gente que tiene acuerdos. Hay quienes ya tienen el pase dado, nuestros hijos y nuestros estudiantes, luchan por estudiar. Les rompen sus ilusiones, mi nieto lo intentó tres veces. Nos quejamos desde hace mucho, a nuestros niños los dejan con el corazón roto. Cómo es posible que desde la casa de estudios, que ‘educan desde la verdad y el honor, nos hagan esto’”.

https://codiceinformativo.com/2024/07/uaq-expulsa-a-33-alumnos-que-obtuvieron-calificacion-perfecta-en-examen-de-ingreso-a-medicina/

Finalmente, piden que se haga una investigación de la relación entre funcionarios de la UAQ y los cursos privados externos de regularización para entrar a la universidad.