Kuri confirma visita del AMLO y la presidenta electa Claudia Sheinbaum a Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confirmó la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum a la entidad. Aunque no se ha definido la fecha ni el lugar exacto del encuentro, Kuri mencionó que están preparados para recibir a ambos mandatarios. El secretario particular ya ha establecido comunicación con el equipo del presidente para coordinar la logística del evento.

“Estamos con los brazos abiertos para recibir al señor presidente y a la presidenta electa”, afirmó Kuri. Sobre los temas a tratar durante la visita, destacó: “Por supuesto, temas de lo del tren, que sí se va a hacer lo del tren, uno de los temas muy importantes. Temas de la relación política, que siempre ha sido buena con el señor presidente y que espero que así siga con la próxima presidenta”.

En cuanto a su agenda personal, Kuri informó sobre su próxima gira de trabajo en Londres, Inglaterra, programada para mediados de julio. Durante su estancia de tres a cuatro días, asistirá a la Feria Aeroespacial de Farnborough, que se llevará a cabo del 22 al 26 de julio. “Vamos a estar en la feria aeroespacial y tenemos buenas noticias, espero cerrar buenos días para Querétaro”, comentó.

La Feria Aeroespacial de Farnborough es un evento bianual que presenta las innovaciones más recientes en las industrias aeronáutica, civil, industrial y militar. De acuerdo con los organizadores, esta edición contará con la participación de más de mil 500 expositores de todo el mundo y se espera la asistencia de más de 80 mil visitantes provenientes de 27 naciones.

El gobernador queretano expresó su confianza en traer buenas noticias el próximo mes en materia de inversiones. “Todas [las reuniones] son aeroespaciales, hay algunas con unas buenas ampliaciones, hay alguna que puede ser nueva, pero no me gustaría adelantarme porque si no luego se me ceba”, concluyó Kuri.