Kuri refrenda apoyo para el Tren México-Guadalajara

Luego de que la presidenta electa a la presidencia de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum mencionara que el proyecto del Tren México – Guadalajara contempla al territorio queretano, el actual gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, indicó que en su administración habrá disposición para que se ejecute el proyecto mencionado.

Además, dijo tener confianza en que este tren pudiera ayudar a liberar el tránsito que se genera actualmente en la carretera Federal 57 y de esa manera tener mayor conectividad en el estado.

“Cuando he hablado con parte del equipo de la ahora presidenta electa siempre he dicho que hay la disponibilidad de hacer el proyecto y siempre he dicho que por parte del gobierno del estado hay un gran beneplácito nos ayuda muchísimo con la conectividad” comentó.