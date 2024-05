¿PAN o Morena? El Verde se enfrenta en San Juan del Río

Falta una semana para que ya por fin se realicen las elecciones del dos de junio y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha mostrado profundas divisiones en San Juan del Río, uno de los municipios donde su alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) estaría en empate técnico con el oficialismo local.

Ayer, Irving Matamoros, líder local del Verde en San Juan del Río, manifestó su apoyo a Roberto Cabrera candidato que busca la reelección por el Partido Acción Nacional (PAN) y esta mañana el líder estatal de los verdes, Ricardo Astudillo Suárez, aseguró que desde hace tres semanas Matamoros dejó de representar a su partido en ese municipio.

https://www.facebook.com/share/v/KXdYrvVGw2ZkMh2C/?mibextid=WC7FNe

“Hay que apostar por Cabrera porque sabe gobernar y es el único que puede mantener nuestra tierra por el buen camino. Se ha construido una alianza nacional con Morena, de la cual nos sentimos orgullosos. Tristemente, el corazón y espíritu donde esa alianza no existe es por culpa de una persona, Juan Alvarado, candidato de Morena, Verde y PT”, señaló Matamoros.

Esta mañana, Astudillo Suárez dijo que Matamoros ya no es el líder local del Verde en San Juan del Río y señaló que los estatutos de su partido le permiten destituirlo. Asimismo, señaló que es un “acto de desesperación” de Cabrera el pedir el voto a través de un líder de un partido opositor y, además, sugirió que existió “corrupción”.

“Lo que transmite se me hace muy delicado que una persona juzgue qué es un peligro y qué no; que se autodenomine juez; y que haya caído en un acto de desesperación y corrupción para pedir el voto en nombre de un partido al que no representa porque ha dejado de ser coordinador y como secretario me faculta para nombrar personas que les representen”, señaló.

Matamoros, por su parte, defendió que los estatutos de su partido impedirían que fuese destituido, arremetiendo además contra Astudillo al señalar que, pese a ser candidato a diputado federal por el distrito IV, allá en San Juan del Río, vive además del otro lado del estado, en Corregidora, municipio del que ya buscó la presidencia municipal en 2018.

https://www.facebook.com/share/v/JCRSa5pWYWYrXiHr/?mibextid=WC7FNe

“Por decir la verdad, amenazan con destituirme, pero los estatutos del Verde son claros; les guste o no, soy el líder legítimo en San Juan del Río (…). Astudillo, tú vives en Corregidora y tú eres bienvenido en San Juan, pero es tiempo de que te decidas si quieres venir a sumar, o no”, señaló.