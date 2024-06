Se pagarán 8 mdp por ruptura en tuberías… año y medio después

Están por llegar los primeros 9 millones de pesos que la empresa Flō Networks pagará por haber perforado las tuberías del sistema de agua potable en diciembre de 2022, informó el vocal de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.

En total, los dos seguros de la empresa pagarán primero estos 9 millones y después otros 8, para en total ser 17 millones de pesos los que entren a las arcas de la CEA, sin embargo, esto no incluirá la condonación del pago del servicio que la dependencia aplicó en aquel entonces.

“Estamos peleando los otros 50 millones de pesos. Esto tiene que ver con la reparación y algunas pipas que tuvimos que dar. Estamos negociando, los seguros dicen que posiblemente sí, pero como son los seguros es que no hay compromiso. Lo importante es avanzar y que caiga algo”, señaló.

Cabe recordar que la ruptura del sistema de agua provocó que gran parte de la Zona Metropolitana de Querétaro se quedara sin suministro de agua y tuvieran que requerirse pipas para brindar el servicio en algunos lugares; sin embargo, el gobierno decidió condonar además el agua en los hogares por valor de 50 millones de pesos.

Hasta ahora, como recordó Vega Ricoy, la empresa se ha negado a pagar este dinero argumentando que no les correspondería, mientras que la posición del gobierno estatal ha sido que son consecuencia de haber cortado el agua a gran parte de la mancha urbana más habitada del estado.

“Será un pago en dos partes y ahorita viene el primer pago. Estamos todavía peleando los otros 50 por los descuentos que hicimos a la ciudadanía. Esto abarca la ruptura de la tubería. No están amparados, solo argumentan que no les corresponde porque ellos no ofrecieron (los descuentos)”, señaló.