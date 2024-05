El votar por Máynez es ayudar a Morena: Felifer Macías

El no votar por el Partido Acción Nacional (PAN) para la presidencia de la República Mexicana es ayudar a Morena, declaró el candidato a la capital queretana por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Felipe Fernando Macías Olvera, por lo que invitó a la ciudadanía no “tirar” su voto este dos de junio.

Aseveró que votar por Morena es permitirle entrar y operar a la delincuencia en México, por lo que reiteró su invitación a la población queretana a que brinde su voto al PAN.

“No tiren a la basura su voto, el propio Luis Donaldo Colosio lo dijo en Nuevo León, él hizo un llamado a que pudieran declinar a quien va en tercer lugar, en este caso de manera muy puntual, pues es Máynez (…) y aquí el llamado a la ciudadanía es que no tiren su voto, hoy el voto útil es para el Partido Acción Nacional (PAN)”, mencionó.

En cuanto a la contienda electoral en Querétaro, Macías mencionó que está consciente de que Morena le ha practicado guerra sucia, ya que simpatizantes a su proyecto le han informado que hay lonas y posters pegados en casas y postes en donde hay mensajes en su contra; señaló que estos actos son de “desesperación” por parte del partido guinda.

“Muchísima gente, cientos de queretanos que se han sumado a este proyecto me han informado de esta guerra sucia que vienen implementando, lonas pegadas en las casas, posters pegados en los postes de luz en las colonias, esa fue la última que me pasaron ayer (…) la verdad es que me da risa, es obvio que está desesperado Morena, hoy los números nos ponen muy arriba” indicó.