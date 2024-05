De cada 10 ciudadanos, seis utilizan el transporte público: Saca La Bici

El presidente de la asociación Saca la Bici, Agustín Osornio Soto, declaró que de cada 10 usuarios de las vialidades, seis utilizan el transporte público mientras que otros tres utilizan un auto particular y que, a pesar de este hecho, las principales inversiones en infraestructura están enfocadas en el vehículo privado.

Indicó que es urgente que las infraestructuras contemplen a los usuarios de los distintos actores de movilidad, así como las edades de la población que utilizan las vialidades; enfatizó que las actuales infraestructuras no contemplan a los peatones, infantes ni a los ciclistas.

“El automóvil sigue siendo el más beneficiado, y sigue siendo el que menos usuarios tiene, no han cambiado las cifras ni en 5 ni en 10 años en Querétaro, pero de cada 10 usuarios del espacio público, 6 son usuarios del transporte público y 3 son usuarios del auto particular”, expresó.

También indicó que ha incrementado un 20% de manera anual los accidentes a los ciclistas, y especificó que no todos los accidentes son fatales, y en la mayoría de ellos, los ciclistas han sufrido lesiones que los dejan marcados de por vida, como amputaciones, fracturas, por mencionar algunas.

Indicó que por semana se tiene en promedio 10 accidentes,es decir 1.2 accidentes por día, lo que consideró como números alarmantes en la entidad queretana, ya que se estaría concluyendo que en promedio se tienen 40 accidentes al mes.

“Es que dicen ‘fueron atropellados, pero no murieron o no requirieron hospitalización’ y no, quedan secuelas para toda la vida (…) te puedo hablar por semana de lo que nosotros tenemos contacto (…) te podría hablar de 10 accidentes por semana”, enfatizó