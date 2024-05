Ana Paola López Birlain realiza cierre de campaña

Ana Paola López Birlain, candidata a diputada local por el IV Distrito del Partido Acción Nacional, llevó a cabo su cierre de campaña en donde invitó a la ciudadanía a que este 2 de junio salgan a votar con sus familias y ejercer su derecho para elegir a quienes ocuparán los diferentes cargos de lección popular.

Acompañada del candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Felifer Macías, la candidata dijo que este 2024 Querétaro se encuentra listo para votar por las y los candidatos del Partido Acción Nacional, pues dijo, si bien aun falta muchas cosas por hacer, la entidad no ha sido defraudada por los gobiernos que ha tenido.

En dicho evento que se llevó a cabo en el “parque 10 de diciembre” en San José El Alto, López Birlain expresó que el IV distrito tiene muchas realidades y voces que tienen que ser escuchadas y que es gracias a la unión de la ciudadanía que los cambios se pueden dar en sus entornos, “ya que los servidores públicos necesitamos de esa sociedad de colaboración para que juntos trabajemos en mejorar sus colonias, sus municipios y su estado, pues hoy los digo convencida, si queremos que las cosas pasen, tenemos que involucrarnos” enfatizó.

Comentó que en en Felifer se tendrá un aliado en el municipio de Querétaro para que la voz de la ciudadanía sea escuchado, pero que todo es en un trabajo en equipo, desde casa, con sus vecinos, en sus colonias y con el gobierno en todos sus niveles y poderes.

Ana Paola enfatizó en seguir trabajando desde la familia, en donde los más pequeños puedan dar cuenta con ejemplos de la participación ciudadana para crear entornos de paz, de prosperidad y de justicia.

Finalmente la candidata se comprometió a no defraudarlos desde el Congreso del Estado, “desde que he estado en el servicio público me he conducido con honestidad y con compromiso, trabajando poco a poco con liderazgos como ustedes, que no deben tirar la toalla y deben seguir inspirando a los demás, México nos necesita, salgan a votar este 2 de junio porque vamos a hacer valer el poder de su voz” concluyó.