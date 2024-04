ONU pide buscar a todos los desaparecidos tras hallazgo de cuerpo en Querétaro

Las autoridades de investigación del Estado mexicano tienen la responsabilidad de buscar a las 114 mil personas que se encuentran desaparecidas -datos que reconoce el propio gobierno federal- y deben asumir esta tarea en coordinación con las familias que están buscando algún familiar, señaló en un comunicado el Alto Comisionado de las Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

Por ello, se solidarizó con el Colectivo Desaparecidos Querétaro, cuyo contingente de 40 personas fue acompañado por funcionarios de Naciones Unidas para atestiguar el hallazgo de una fosa clandestina en Santa Bárbara La Cueva, San Juan del Río, en el marco de la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria que se llevó a cabo en todo el país de forma simultánea.

En esta fosa clandestina se encontró el cuerpo de una persona que, debido a la ropa que traía puesta así parece indicarlo, que estaba atado de las manos y enterrado boca abajo, esto en una zona donde, cabe recordar, se encontró otro cadáver el año pasado según informó Yadira González Hernández, vocera del colectivo antes mencionado.

Tras las críticas a las fallas en el protocolo en las que cayeron, según González, los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro que fueron a hacer el levantamiento del cuerpo, Naciones Unidas recuerda que los protocolos nacionales e internacionales dictan que la búsqueda de personas debe hacerse con personal especializado y de la mano de las familias que están organizadas para buscarlos.

Cabe recordar que González y las autoridades confirmaron que los visitadores de Naciones Unidas se fueron “sorprendidos” por la forma en la que las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo y señaló que se llevaron solo dos expertas y poco material, lo que provocó el desmembramiento del cuerpo y asegurando que se resguardó el cuerpo.

“Los visitadores de la ONU se fueron muy sorprendidos porque lo que ellos decían era ‘si esto está pasando en nuestra presencia, ¿qué pasa cuando no estamos? ¿Qué es lo que sucede, cómo trabajan cuando no estamos? La verdad yo también me quedé muy sorprendida porque sí, sabía que tenía una opacidad en el tema pero no sabía a qué nivel”, aseguró.