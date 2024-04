Exhuma Fiscalía cuerpo hallado en SJR; buscadoras consideran que hubo fallos en el protocolo

La Fiscalía General del estado (FGE) y la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Querétaro informaron que los restos humanos hallados en Santa Bárbara La Cueva, San Juan del Río, ya se encuentran en resguardo de las autoridades de investigación y los resultados serán dados a conocer “de acuerdo a los protocolos”.

La titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, María Elena Guadarrama Conejo, comentó que la FGE comenzará las investigaciones para identificar a la persona que se encontró en la zona de Santa Bárbara; el hallazgo fue gestado durante la jornada nacional de búsqueda humanitaria realizada por 40 integrantes del Colectivo Desaparecidos Querétaro que recorrieron

“Una vez concluidas las actividades se trasladarán los indicios a la fiscalía para su procesamiento por ello estaremos atentos a los resultados que se obtengan por parte de la fiscalía para poder continuar con el esclarecimiento de la identidad de los restos encontrados en esta localidad”, dijo Guadarrama Conejo.

A pesar de esto, las madres buscadoras, el colectivo de desaparecidos y los propios visitadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la FGE dejó ver que no cuenta con personal especializado para la exhumación de cuerpos encontrados, esto lo señaló a vocera del colectivo, Yadira González, quien mencionó que las autoridades no conocen el protocolo establecido en las leyes federales de búsqueda de personas desaparecidas.

En rueda de prensa, Yadira confirmó que no volverán a la zona pese a tener el indicio de que podría haber más cuerpos ahí, esto debido a que consideraron que no hay las condiciones de seguridad y a que la actitud de los funcionarios de la FGE no les dio la confianza necesaria para considerar que se garantizará una correcta exhumación de cuerpos.

“Los trabajos no se terminaron, lo único que hicieron los forenses fue levantar el hallazgo que les habíamos señalado pero no hicieron más trabajos de prospección. El año pasado se trabajó una fosa pegada a la que se hizo ayer y por esta falta de protocolos no se levantó el cuerpo. Creemos que puede haber más personas ahí”, señaló.

Asimismo, negó que los colectivos hayan buscado evitar que los peritos de la FGE investigaran en la zona, sino que, de acuerdo a los protocolos federales, es necesario que haya peritos, antropólogos forenses, genetistas y otros expertos que no llevó la FGE, además de que se les impidió que hubiera observadores tanto de los colectivos como de la ONU.

“Las manos de nuestro compañero las estuvieron recogiendo y en un guante de látex las metieron. El protocolo de exhumación establece que, si se separa algo, debe ser embalado de forma individual para evitar que tenga hongos o se dañe. Luego lo meten a la bolsa de cadáver. El hecho de que usaran hasta la veladora que estaba ahí, parte de la evidencia, para recoger el cuerpo, es muestra de que no existen protocolos”, lamentó.