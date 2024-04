Lunes no es obligatoria la asistencia a clases: USEBEQ

Luego del periodo vacacional establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informa que 367 mil 213 alumnos de dos mil 111 escuelas públicas de educación básica reanudarán sus clases este lunes 8 de abril.

Reiniciarán sus actividades escolares 56 mil 460 niños de preescolar; 208 mil 238 alumnas y alumnos de primaria y 100 mil 154 jóvenes de secundaria en las tres modalidades: general, técnica y telesecundaria.

De la misma forma, serán 13 mil 836 maestros; dos mil 142 de educación preescolar; seis mil 801 de primaria; y cuatro mil 597 de secundaria los que retornen a sus labores, a quienes se ofreció información sobre las medidas a tener en consideración para la observación segura de este fenómeno astronómico.

En total serán 616 preescolares, mil 91 primarias y 375 secundarias públicas en el estado en las que se retomen las clases, por lo que, para el cuidado de los menores durante el eclipse de este lunes 8 de abril, la autoridad educativa pide tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos para la observación del fenómeno natural, como son el no mirar directamente al sol, no usar filtros solares hechos en casa y no tomar fotografías.

Cabe destacar que si algunas madres, padres de familia o tutores deciden no llevar a la escuela a sus hijas o hijos este lunes 8 de abril, en esta ocasión no se tomará como inasistencia.