Desde el Senado se agilizarán los procesos de denuncia: Murguía

La candidata del PAN al Senado de la República por la Coalición “Fuerza y Corazón por México”, Lupita Murguía, planteó como una de sus propuestas en favor de la ciudadanía el que se puedan agilizar cada uno de los procesos de denuncia, sin tanta burocracia.

Aseguró que “en México muchas familias viven con miedo porque no se sienten protegidos. Porque sienten que no les pasa nada a los criminales, a los violadores, o a los asesinos. Porque el gobierno de Morena decidió abrazarlos y no castigarlos”.

La candidata dijo que “uno de los compromisos puntuales que llevaré como senadora por Querétaro, será trabajar para que todas y todos en el país tengan acceso a la denuncia de forma fácil, rápida y sin tanta burocracia”.

Murguía agregó que, aunque sabemos que falta mucho por hacer, también es verdad que, en Querétaro, hemos hecho mucho para que la violencia y la realidad del país no nos alcance. “Porque lo decimos fuerte y claro: aquí en Querétaro se cumple la ley y se cumple en tiempo”.