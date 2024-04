David Bisbal regresa a México celebrando 20 años de carrera

México es el país donde más colaboraciones ha realizado el cantautor español, David Bisbal, así lo aseguró el músico en rueda de prensa en la que anunció su regreso a México con un concierto el 12 de mayo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en la capital de Querétaro, prometiendo un concierto continuo y sorpresas para las mamás queretanas que asistan dos jornadas después del Día de las Madres.

Espinoza Paz, Marco Antonio Solís ‘El Buki’, Banda el Recodo, Los Ángeles Azules y Cristian Nodal son solo algunos de los artistas que, destacó Bisbal, han colaborado con él en la construcción de su carrera musical y que ha significado la exploración de varios géneros distintos, así como la apertura válida del público mexicano.

Dado que es ‘20 Aniversario Tour’, el músico prometió un concierto continuo, una fiesta que tendrá sorpresas y además se anunció que habrá dos por uno en la venta de boletos de hoy al domingo 21 de abril, asegurando que no se guardará ni una canción del repertorio de su carrera y del construido también en México.

“Me imagino una fiesta continua, no me voy a guardar nada de lo que he vivido en México; ahí tengo mis singles y tengo mi propio repertorio mexicano con un montón de colaboraciones y además canciones que han salido hasta en telenovelas, parece hasta un repertorio exclusivo de México”, dijo.

Sobre nuestro país, Bisbal aseguró que disfruta colaborar con artistas de música regional mexicana y agregó que, gracias a su participación en realities shows como La Voz Kids, además se le han abierto las puertas con las juventudes mexicanas quienes han manifestado su gusto por la música del reconocido artista español.

“Vivimos y disfrutamos toda su música regional. Ha habido una conexión y me he encontrado con mucho público joven, tal vez por mi participación en La Voz Kids, y que te hacen muchas preguntas de música y técnica vocal, y que además son dicen que ponen nuestras canciones en sus fiestas, canciones que estarán en el repertorio”.

Finalmente, el artista aseguró que los mexicanos deben sentirse orgullosos de la música que han exportado al mundo y añadió que, como siempre, acudirá con respeto a dar este espectáculo en un país que le ha recibido con calidez y con las puertas abiertas.

“Para un mexicano debe ser impresionante sentir eso, como han llevado su bandera en tantos países. Llegar a un país tan grande donde la gente valora la música de verdad, pues se tiene que llegar con mucho respeto, la gente en general ha tenido una relación muy cercana y muy bonito”, finalizó.