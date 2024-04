Comienza la limpia de drenes en Corregidora

Con el objetivo de evitar afectaciones durante la temporada de lluvias, el municipio de Corregidora, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, ha llevado a cabo la limpieza de 8.3 kilómetros de drenes, lo que representa un 23% del total que se ubica en la demarcación.

Durante este año, han sido limpiados los drenes: Los Olvera, Punta Esmeralda, Huertas del Carmen, Tejeda, Puerta Real y Colinas del Bosque, en este último con una intervención integral que incluyó la reparación de seis socavones, la rehabilitación de 18 metros de red sanitaria, poda baja en interior y hombros del dren y la clausura de múltiples descargas sanitarias ilegales.

El director de preservación de infraestructura del Municipio de Corregidora, Saúl Alejandro Aguilar, puntualizó que se están limpiando las rejillas en El Pueblito, Pirámides y la zona baja de Tejeda.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura y tiliches a los drenes, ya que estos últimos funcionan como tapón evitando que el agua corra, y así, provocar posibles encharcamientos.

“Invitarlos a que no arrojen basura a las rejillas, a que en los drenes no tiren desechos, escombros, llantas y muebles, ya que de todo se ha encontrado. Hay que mantener los drenes limpios para que en la temporada de lluvias no tengamos ningún problema”.