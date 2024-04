‘Chema’ Tapia promete revisar clausuras en Plaza de las Américas y sugiere corrupción

El candidato José María ‘Chema’ Tapia Franco, respaldado por los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), generó controversia al ingresar a Plaza de Las Américas para realizar proselitismo, desatando reclamos por parte de algunos condóminos.

Invitado por algunos dueños de locales que denunciaron clausuras “ilegales” , Tapia Franco se comprometió a revisar dichas clausuras de negocios en la plaza, argumentando que muchos de estos locales son el sustento de familias y que las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Querétaro y la administración de la plaza podrían tener tintes de corrupción.

“Vamos a estar pendientes de las acciones legales y vamos a ayudar a los comerciantes. He tenido un acercamiento con ellos, conozco la problemática y entiendo que hay un adeudo por parte de ellos hacia la administración, pero no es normal que el Ayuntamiento pretenda, a través de la imposición y sometimiento, que se arreglen los particulares”, expresó Tapia Franco.

Para el candidato, estas clausuras podrían estar motivadas por intereses corruptos, por lo que insistió en la necesidad de revisar a fondo todos los procesos abiertos en la plaza comercial y señaló la importancia de examinar quiénes se benefician realmente de que los negocios cierren sus puertas.

Durante su visita a la plaza, Tapia Franco fue confrontado por algunos comerciantes que le recordaron las restricciones establecidas por el reglamento interno de la plaza contra actividades proselitistas. Esta situación evidenció tensiones entre los propios comerciantes, incluyendo disputas sobre el pago del uso de áreas comunes.

El candidato, sin embargo, defendió su presencia en la plaza y argumentó que había sido invitado por algunos condóminos. Afirmó que sería con ellos con quienes llevaría a cabo una reunión para abordar la situación, y anunció que presentaría pruebas para iniciar un proceso de revisión de las clausuras realizadas por el gobierno municipal.

“Ellos son condóminos también, ellos son los que me invitaron, ¿me invitan a su condominio? Ya tengo evidencia de que hay acciones contra los locatarios. Yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con los que me invitaron y hoy mismo presento la denuncia”, recriminó Tapia Franco ante las protestas de algunos comerciantes.