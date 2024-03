Sin pruebas, Morena acusa al PAN de obligar a docentes a conseguir credenciales del INE

La candidata al Senado de la República Mexicana por Morena, Beatriz Robles, mencionó que se les está pidiendo a docentes de diferentes planteles educativos, juntar entre 50 a 100 credenciales para renovarles sus respectivos contratos.

Señaló que se han acercado con ellos para denunciar este tipo de actos, sin embargo, no se hace una denuncia abierta al respecto debido a que, los docentes tienen el temor de perder sus empleos.

La candidata detalló que se les piden de forma mínima 50 credenciales para poder obtener su renovación y, en caso de presentar 100 credenciales, se les puede “masificar su contrato”.

“La realidad es que sí están pidiendo credenciales de elector, tenemos mucha gente que nos confía y nos lo dice, pero no quieren denunciar, pues porque está en riesgo su trabajo” señaló

Al respecto, señaló que se está preparando una defensa para defender el voto en el territorio mexicano y que no se puede denunciar debido a que no se tienen las pruebas en la mano, y no tendrán las pruebas correspondientes porque la gente tiene miedo.

Robles destacó que se ha estado caminando por las calles de Querétaro y aseguró que la gente está convencida de que la cuarta transformación deba de entrar a la entidad.

“Es una forma de amedrentarlos, les piden 50 credenciales de elector para renovarles sus contratos de interinatos en las escuelas y les piden 100 credenciales de elector, es lo saben porque nos los han confiado” puntualizó.

Por su parte, el candidato por el Senado de la República Mexicana, Santiago Nieto, señaló que en Querétaro aumentó en un 25% el homicidio doloso, un 11% el narcomenudeo, además de que en San Juan del Río 3 de cada 4 mujeres se sienten inseguras al salir a las calles; concluyó que por estas cifras el apoyo al actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, “es abrumador”.

Señaló que se debe de trabajar en la inseguridad, movilidad, en la corrupción, salud y en el agua, por lo que se buscará denunciar cualquier acto de corrupción en la entidad.