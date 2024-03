Santiago Nieto promete terminar con las diferencias sociales

Santiago Nieto Castillo, candidato a Senador de la República por MORENA lamentó, ante habitantes de Maconí y Huizache comunidades de Cadereyta, las carencias de agua potable en la zona serrana del semidesierto, a pesar de que de ahí se abastece agua a la zona urbana de Querétaro y reiteró la necesidad de modificar la Ley Nacional del Agua, para que todos los hogares queretanos cuenten con el vital líquido.

Destacó que en Querétaro ya no habrá más queretanos de primera y segunda, no más comunidades marginadas, ni olvidadas, ya que todos los queretanos deben de tener las mismas oportunidades. No más gobiernos omisos ante las necesidades del pueblo, mencionó.

En la comunidad de San Joaquín el Nuevo, se comprometió desde su escaño a transformar la realidad de cada zona de la entidad, impulsando programas que acerquen los servicios médicos, combate a la corrupción, mejores y más vialidades, centros escolares, apoyo al campo, pero sobre todo el abastecimiento del agua.

Recordó que MORENA es y será un gobierno de terreno, no de escritorio, un gobierno confiable que piensa y trabaja para su ciudadanía, por eso la necesidad de un cambio a la Transformación y crear un segundo piso de la 4T.

Durante los recorridos en la zona serrana y del semidesierto Nieto Castillo reconoció el trabajo realizado en los municipios por el candidato a Diputado federal por el Distrito I, Gilberto Herrera.