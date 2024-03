Sala Toluca baja a Santiago Nieto Castillo de la carrera por el Senado

Santiago Nieto Castillo fue bajado de la candidatura de Morena al Senado de la República por dos de los tres magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral Federal (TEPJF), precisando que la validez de la credencial para votar del candidato no fue un documento suficiente para validar su estancia en el estado debido al tiempo que trabajó fuera de Querétaro como funcionario.

Solo el magistrado presidente de la sala, David Avante Juárez, defendió la residencia de Nieto Castillo argumentando que la Constitución de Querétaro reconoce como queretanos a quienes nacieron y están “avecindados aquí”, por lo que el hecho de tener su credencial para votar vigente con residente en San Juan del Río debió ser suficiente para reconocer su residencia.

El proyecto del magistrado Fabián Trinidad Jiménez, sin embargo, argumentó que Nieto Castillo no podría tener residencia efectiva pues la perdió cuando salió del estado a trabajar como procurador de Justicia de Hidalgo, argumento respaldado por la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez en el sentido de que el reglamento del Ayuntamiento de San Juan del Río establece que se pierde la “vecindad” si se va seis meses del municipio.

“Se condiciona a que no exista la intención de quedarse a residir en otro lugar y yo me pregunto; ¿15 años sin regresar? ¿No nos estaría demostrando que existe una intención de decidir fuera del estado? Me parece que dentro de la normativa los nacidos no pierden la calidad (de queretanos) y los avecindados sí”, señaló Fernández Domínguez.

Trinidad Jiménez, por su parte, rechazó que haya considerado que Nieto Castillo falseó su documentación a propósito y, argumentó, solo es una interpretación acerca de las reglas establecidas en las normas locales.

“Tienen que ser avecindados y con una residencia efectiva mayor a seis meses. Cuando establece el supuesto de excepción establece que la vecindad no se perderá y deben ser aquellos que estén ahí seis meses”, señaló.

Por su parte, el magistrado presidente rechazó esta situación deba ser la razón para bajar la candidatura pues, a diferencia de otras constituciones de otros estados, Querétaro sí reconoce a quienes emigraron y están aquí como “avecindados”, por lo que no podría coartar el derecho de quienes no lo son.

Asimismo, consideró que el hecho de tener su credencial para votar es prueba suficiente de que se no perdió la característica de ser queretano por seguir avecindado aquí, además de que no se puede saber si el candidato quiso o no regresar al estado, por lo que tampoco puede ser un motivo para quitarle la candidatura.

“Ojalá nunca un ministro quiera ser candidato en su estado porque se asienta 15 años por desempeñar un cargo, solo lo digo por señalar (…). La diferencia es que se han hecho consideraciones para potenciar derechos, aquí hacemos una interpretación para restringirlos. El que tenga la intención de regresar, eso es subjetivo, pero no hay desvinculación en el estado porque conservó su credencial para votar”.