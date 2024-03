Ruptura de alianza en lo local, es parte de estrategia de partidos: Rufina Benítez

La presidenta del partido político Morena en Querétaro, Rufina Benítez Estrada, señaló que la alianza entre Movimiento de Regeneración Nacional con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo en lo local, no se efectuó debido a que cada partido tiene su planeación y estrategia para contender en el presente proceso electoral; lo anterior lo indicó en presencia del delegado Nacional del PVEM en Querétaro, Ricardo Astudillo.

A pesar de lo anterior, aseguró que los tres partidos políticos están haciendo su esfuerzo, y señaló que de acuerdo a sondeos, es Morena quien supera al Partido Acción Nacional (PAN).

En cuanto a la decisión de no considerar a José María Tapia para la candidatura de Querétaro por Morena, descartó que no fue con la intención de no reconocer los trabajos del militante del PVEM.

“Los tres partidos están haciendo su esfuerzo en términos numéricos y de apoyo, específicamente de Morena, vemos que no, hay buena aceptación en algunos sondeos que se han hecho de los aspirantes de Morena y vemos que está bien posicionado, sobre todo la marca” puntualizó.

Reiteró que Morena va con aspirantes propios para designar a las candidaturas locales, y aseveró que serán competitivos.

Al respecto, Ricardo Astudillo mencionó que existe respeto absoluto por parte de su partido a Morena, independientemente de buscar las candidaturas locales de forma independiente y de presentar su propia fórmula al Senado de la República Mexicana.

Aseveró que, a pesar de trabajar por separado en Querétaro, se está abonando al proyecto de la continuación de la cuarta transformación de Claudia Sheinbaum.

“Partido Verde aspira a ir y contender, cargos para darle identidad al propio partido y que sea un beneficio esto al proyecto que encabeza nuestra candidata a la presidencia de la República, y Morena y el Partido del Trabajo lo respetan” indicó.

También indicó que no piensa que esto sea una división al proyecto nacional, sino todo lo contrario.