“La gente nos cuidará”, Beatriz Robles rechaza solicitar seguridad en su camapaña por el Senado

Será la ciudadanía la que cuide a los candidatos de Morena al Senado de la República, aseguró Beatriz Robles Gutiérrez, quien encabeza la fórmula acompañada de Santiago Nieto Castillo, quien reconoció que, sin embargo, él sí cuenta con escoltas debido a sus empleos anteriores como titular de la Unidad de Inteligencia Finanaciera y como procurador de Justicia de Hidalgo.

Robles Gutiérrez, ex delegada federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Querétaro, asegura que esta confianza es con la gente y no en la estrategia de seguridad del gobernador, Mauricio Kuri González. Al igual que Nieto Castillo, la candidata también asegura que las condiciones de seguridad en el estado han empeorado, en un momento donde en el resto del país comenzaron a darse además homicidios de candidatos.

“Yo no he pedido, no voy a pedir, pero no es porque la seguridad en Querétaro esté bien, sin embargo, me siento segura de que lo que estamos haciendo es algo en favor de la gente. Como lo dice el presidente de la República, la gente de cuida. No tengo ninguna intención de pedir seguridad para mí”, señaló.