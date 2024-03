Defiende Ortega Cerbón pensión de 150 mil pesos como ministro en retiro

El candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Ortega Cerbón, reveló haber obtenido una pensión mensual de 150 mil pesos tras 29 años de servicio en la administración de justicia dentro del Poder Judicial de Querétaro.

Al respecto, Ortega Cerbón anunció que evaluará renunciar a esta remuneración en caso de ser electo como senador, destacando su disposición para analizar la situación una vez ganada la curul en el Congreso de la Unión, sin embargo, consideró que las críticas vertidas sobre su patrimonio están infundadas, pues este es producto de su trabajo bien habido.

“No veo por qué —cualquiera puede tener (cosas) del producto de su esfuerzo y trabajo— el que me cuestionen cuando yo siempre he sido cercano y he trabajado en favor de los queretanos”, expresó Ortega Cerbón en respuesta a las críticas sobre su patrimonio en redes sociales, en especial sobre su vehículo personal utilizado como coche de campaña.

El exfuncionario recordó su extensa trayectoria en el Poder Judicial, donde desempeñó diversas funciones durante casi tres décadas, incluyendo su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado. En este sentido, consideró que su pensión y los frutos de su labor profesional no deberían ser objeto de cuestionamiento.

Ortega Cerbón enfatizó que su candidatura no responde a intereses políticos ni en la búsqueda de recursos económicos, sino al deseo de seguir contribuyendo al desarrollo del estado de Querétaro. Destacó, además, su experiencia como juez, señalando que su objetivo es trabajar para que Querétaro sea un referente nacional en seguridad y justicia.

“Es producto del esfuerzo; empecé a trabajar en el Poder Judicial hace 29 años, fui meritorio, secretario, actuario, juez de Tolimán, Amealco, magistrado presidente y ahora magistrado en retiro”, afirmó Ortega Cerbón al defender su candidatura.

Finalmente, el expresidente del Poder a Judicial local señaló que su compromiso con la comunidad queretana es sólido y que su labor como juez en retiro, así como su formación, es parte de su contribución continua al bienestar del estado.