Defendamos las tradiciones que nos dan identidad como queretanos: Felifer Macías

Para seguir teniendo un Querétaro de prosperidad con orden y paz, se necesita la ayuda de los ciudadanos para que no se pierdan los valores y tradiciones, que han distinguido al estado a diferencia de otras entidades del país, aseguró Felifer Macías.

Precisó que las familias han encontrado en Querétaro el orden, la estabilidad y prosperidad que no se encuentra en otros estados, por lo que es una prioridad defender la demarcación para que todas las familias cuenten con una buena calidad de vida.

“Yo nací y crecí en un barrio tradicional de la ciudad, el excelente barrio de San Francisquito y yo no podría concebir mi niñez y mi juventud en un entorno de tradiciones, como las de Semana Santa. Yo no podría concebir mi niñez y mi adolescencia sin ir en septiembre a los desfiles de los concheros, de las danzas el 13, el 14 y 15 de septiembre en la explanada del templo de La Cruz”, sostuvo Macías Olvera.

Añadió que sólo preservando nuestras tradiciones, identidad y el legado que se ha construido durante siglos, es como se va a poder seguir teniendo un Querétaro próspero y ejemplar.

“Toda mi identidad como queretano, lo que me hace sentir orgulloso, va profundamente incrustado con las tradiciones de esta hermosa ciudad. Y yo sé que hoy ser queretano no es limitativo de quién nació en esta tierra, porque hoy también es queretano quien llegó a esta tierra, creyendo que es una tierra de oportunidades de tranquilidad y de paz y que entre todos construimos esta queretaneidad que hoy todos estamos sumamente orgullosos de tenerla y hoy tenemos que cuidar es evitar que esta ciudad se contagie de los males de otras ciudades y cuidar la calidad de vida de todos los habitantes, no hay tema más trascendente que ese”, concluyó.