Una denuncia más contra Santiago Nieto

El abogado y militante del Partido Acción Nacional (PAN) Roberto Gil Zuarth, presentó una denuncia en contra de Santiago Nieto por falsificar documentos de residencia con el objetivo de buscar el Senado de la República por Querétaro.

Ante medios de comunicación, mencionó que se tienen actualmente nueve denuncias en contra de Santiago Nieto, por los delitos de extorsión y falsificación de documentos para buscar otro puesto de elección popular.

Declaró que el puesto por el Senado de la República por Querétaro lo busca por el fuero y no por atender los intereses de los ciudadanos queretanos.

“Cuando solicitó esa constancia de residencia declaró que era Jefe del Despacho de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, si uno ejerce un cargo público del nivel de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, entonces se asume que reside en dicho estado” indicó.

Detalló que, Santiago Nieto declaró que desde el 2018 su residencia se encontraba en el Municipio de San Juan del Río en un periodo de 5 años; dentro de este lapso de tiempo fungió como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, posteriormente, como Encargado de Despacho en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; la constancia de residencia la obtuvo en el 2023.

Para la constancia mencionada, detalló, Nieto presentó dos testigos de que vive en el domicilio de dicha demarcación, quienes son sus familiares; otra de las contradicciones que mencionó es que, en la carta poder para adquirir dicha constancia, menciona que ha vivido dos años y siete meses, y no cinco años como lo estipula la constancia.

Lo anterior, mencionó que tiene relevancia debido a que no se puede ocupar un puesto de elección popular en Querétaro si no se tuvo el nacimiento en esta entidad o no se acredite que reside en el estado por más de seis meses

Argumentó que, en las visitas que ha realizado el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) al domicilio que registró Santiago Nieto en San Juan del Río, no han podido encontrar al aspirante a ocupar un puesto en el senado.

Señaló que el domicilio fiscal que tiene Santiago Nieto se encuentra en Ciudad de México; puntualizó que para estar a cargo Encargado de Despacho en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, debe encontrarse residiendo en dicho estado, por lo que, argumentó que hay incongruencias en este tipo de actos.

Además, indicó que dentro de estas denuncias se menciona que, durante los 35 meses que estuvo como titular de la UIF obtuvo bienes que en conjunto suman un valor de 40 millones de pesos.

En cuanto a las denuncias por extorsión, señaló que son 20 víctimas, dentro de las cuales dos son de nacionalidad norteamericana.

“Su actividad profesional está en la Ciudad de México, esta constancia fiscal es la que obtuvimos actualmente (…) él no tributa en Querétaro” aseveró.

Reiteró y concluyó que este puesto que busca Nieto en el Senado de la República por Querétaro tiene como objetivo el conseguir fuero para que no sea juzgado por este tipo de denuncias; añadió que el actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha reprobado estas acciones de Santiago Nieto.