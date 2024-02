Se reportan asaltos en Santa Rosa Jáuregui

El delegado de Santa Rosa Jáuregui, Alejandro Rodríguez Lugo, señaló que dentro de los reportes que más se han generado son los que abordan asaltos en la delegación, principalmente en la zona donde se ubica la Carretera Federal 57.

Aseguró que se tiene constante comunicación con el secretario de Seguridad Pública Municipal para atender este tema, sin embargo, añadió que se debe de fomentar el hábito de la denuncia, ya que el no hacer este acto complica el actuar de las autoridades para trabajar en materia de seguridad.

Por lo anterior, se están realizando mecanismos para guiar a la ciudadanía a denunciar al 911 o a la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

“Recibimos un oficio de que en la carretera 57, pues estaban presentando algún tipo de asaltos, eso era lo que recibimos nosotros, lo canalizamos obviamente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal” puntualizó.

Puntualizó que recientemente tuvo una reunión en la Hacienda Santa Rosa con padres de familia del CECITEQ, así como de primarias y preescolares de la zona para escuchar sus principales preocupaciones, y añadió que dentro de las principales peticiones se encuentran el obtener más elementos de seguridad para realizar “rondines” en diferentes puntos de la delegación.

Señaló que su labor principal es ser el medio para que las peticiones mencionadas lleguen a las instancias correspondientes y, en este caso sería a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Pedimos que se fomente el hábito de la denuncia, a veces no hay denuncia y pues sabemos que, se mide a base de estadísticas las incidencias en seguridad (…) si no hay denuncia, pues, no hay estadística, no hay una base de datos que permita dar seguimiento a estas incidencias o comportamientos delictivos que se dan en la zona” comentó.

Agregó que actualmente no se tiene el dato de cuántos reportes se tienen cada cierto tiempo, sin embargo, reiteró que los reportes más constantes hablan sobre los asaltos.