Ruptura con el Verde no afectará resultados electorales para Morena: Paloma Arce

Paloma Arce Islas, aspirante a la alcaldía de Querétaro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asegura que la salida de su partido de la alianza con Morena no afectará los resultados electorales, diciéndolo además con la confianza de que ella será la que abandere el proyecto a la capital.

“Creo que es un tema que se ve en las dirigencias de los partidos directamente, yo creo que podemos trabajar juntos, considero que es un despropósito separarnos y confío en que las cosas se den de la mejor manera. Sí, me veo abanderando (la candidatura a la capital), pero hay que esperar los resultados oficiales”, señaló.

Arce Islas, única morenista interesada en la alcaldía que ha brindado entrevistas, confió en que las definiciones se darán antes del 19 de febrero, fecha límite impuesta por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Asegura que el proceso interno tiene “reglas claras” y aboga por trabajar juntos, considerando un despropósito separarse.

Sobre adversarios como José María Tapia Franco del PVEM y el exalcalde panista Armando Rivera, la aspirante destaca la importancia de priorizar a quienes “tienen bien puesta la camiseta de Morena”. Reconoce la posibilidad de candidatos externos, pero valora trayectorias que abonen al proyecto.

“La prioridad se tiene que dar al interior con los cuadros que existen en Morena y no dejar a un lado a las personas que han estado trabajando en proyecto (…). Cada quien tiene una trayectoria distinta, no forzosamente dentro del partido, la convocatoria misma permite que lleguen personas que no están propiamente afiliadas a Morena, pero que tengan una trayectoria, y eso creo que abona al partido para bien”, consideró.