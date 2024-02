Predios “invadidos” en Parque “La Queretana” no se desalojarán: Luis Nava

Hay predios dentro del polígono del Área Natural Protegida del Parque Intraurbano “La Queretana” que han sido “invadidos”, sin embargo, al tratarse de terrenos ejidales que fueron vendidos a particulares quienes son los que actualmente los habitan, no pueden ser desalojados, adelantó el alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero.

Estos terrenos, cabe señalar, ya se encuentran inclusive urbanizados, sin embargo, el alcalde capitalino explicó que el proceso de incorporación al parque de estos terrenos ya correspondería a la próxima administración que será elegida este 2 de junio y entrará en funciones el primero de octubre.

“Hay uno que ya hasta está urbanizado y hay otra sin visiones que tendrían que verse hacia el futuro el tratamiento que se les pueda dar. Nosotros lo que hicimos fue ya delimitar (el parque), no está previsto de nuestra parte entrar a esto (…) esta sección deberá determinarse un programa para el que no nos iba a alcanzar el tiempo”, explicó.

Por su parte, Oriana López, secretaria de Obras Públicas municipal, explicó que esto se debe a que esta zona es un área ejidal y estaba dedicada a la siembra, sin embargo, deberán ser los dueños de estas tierras quienes inicien un proceso de recuperación de las tierras y, la administración capitalina no tendría herramientas jurídicas para poder desalojar.

Estas tierras, además, fueron vendidas “legalmente” ante los dueños esas tierras que están bajo el esquema de ejido y desalojarlas implicaría brindarles una vivienda y, explicó, no es algo que esté contemplado por el gobierno municipal actual.

“Esta parte no es tanto que haya sido invadidas, sino que ha sido venida de una forma que no está apegada al desarrollo urbano; ellos tienen legalmente, tienen constituido un tema de compra y venta de esa tierra y no podemos desalojar algo de lo que no somos propietarios”, señaló.

Por ahora, la construcción del Parque “La Queretana” se realizará en 96 hectáreas de las 106 que comprende en Área Natural Protegida. Este parque, además, tendría el tamaño de 10 parques similares a la Alameda Hidalgo y contendría cuatro bordos de agua que evitarían inundaciones en el noroeste de la ciudad.