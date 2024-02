Precandidatos al Senado sin faltas a la norma hasta ahora: INE

Los precandidatos al Senado de la República no han registrado ninguna falta a la ley electoral, por lo que, de aprobarse su viabilidad esta tarde, iniciarán campaña electoral este primero de marzo sin que ninguna queja presentada se haya vinculado hacia alguna sanción, informó la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza.

Esta tarde, recordó, el Consejo General del INE aprobará las candidaturas de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD); la de Morena; las de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), que rompieron su alianza con Morena al final del periodo de precampaña; y la de Movimiento Ciudadano, único partido que desde el principio definió concurrir en solitario.

Por ahora, el mayor número de quejas, informó, fueron presentadas contra Santiago Nieto Castillo, sin embargo, acotó que todas las autoridades electorales han respaldado el desechar estas quejas por no hallar faltas a la norma electoral; al igual que la queja presentada por Morena contra la fórmula de Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía, que tampoco fue constitutiva de alguna falta electoral.

“La mayoría presentada por diversos ciudadanos en relación con la precandidatura de Santiago Nieto Castillo. También la hemos desechado porque no han tenido elementos, la mayoría de ellas. Hasta ahorita las que he resuelto el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos ha confirmado el desechamiento porque no han tenido sustancia para alguna sanción”, señaló.

Asimismo, informó que las fórmulas a las candidaturas de diputados federales también serán aprobadas esta tarde y recordó que, en este caso, los partidos no hicieron alianzas totales, por lo que cada diputación tendrá el respaldo de distintos partidos de acuerdo a los compromisos que cada alianza definió.

En ese sentido, la funcionaria recordó que aún existe la posibilidad de que estas candidaturas fuesen rechazas y, si no, en el marco de lo que resta del proceso electoral, también podría haber cambios previstos en la ley.

“Todavía hay posibilidades en el marco el proceso electoral que ocurra alguna situación con alguna calidad y la propia ley establece los mecanismos a partir del cual tendrá que sustituir”, señaló.