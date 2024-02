No es un requisito que Paulina Aguado pida licencia para buscar una candidatura: César Cadena

El delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Querétaro, César Cadena, aseveró que no es necesario que la legisladora federal, Paulina Aguado, tenga que pedir licencia para buscar la candidatura por la capital queretana por su partido.

Lo anterior lo mencionó debido a las declaraciones que realizó la precandidata por el Municipio de Querétaro, Tere Calzada, en las cuales pidió a Paulina Aguado adquirir la licencia a sus funciones para buscar la alcaldía por la capital queretana.

Aseguró que en las conferencias de prensa que ha ofrecido Tere Calzada su partido político no está involucrado y añadió que Movimiento Ciudadano no puede ir en contra de lo que dictamina la ley, en la cual no se establece que un legislador o legisladora deba pedir licencia para buscar otro cargo de elección popular.

“Tengo entendido que nuestra amiga, Tere Calzada, ha convocado a un par de ruedas de prensa, estas rueda de prensa son a título personal, es decir, han sido emitidas y convocadas por Movimiento Ciudadano Querétaro, eso es importante aclararlo” mencionó.

Puntualizó que respeta los puntos de vista de Tere Calzada, pero reiteró que dicha licencia no es un requisito para su partido, y comprende que pueda existir cierta incomodidad que Paulina Aguado tenga más atención que los otros seis precandidatos por el Municipio de Querétaro, sin embargo, no pueden exigir requisitos que no establece la ley actual.

Explicó que fue el pasado 7 de febrero cuando se terminó la etapa de precampañas y actualmente la Comisión Nacional de Comisiones Internas y Procesos Internos estará analizando cada una de las propuestas presentadas; recordó que en caso de existir un empate, el método de encuestas sería el último criterio para designar a un perfil ganador de la candidatura.

“No es un requisito que tengan que pedir licencia para hacer precampaña, no tiene que ir en contra de lo que marca la ley” indicó.

Por último, señaló que será el 31 de marzo cuando se anuncien a los perfiles ganadores de las candidaturas.