Parque Interurbano Jurica “La Queretana” no ha sido socializado con la comunidad: activistas

El proyecto del Parque Interurbano Jurica “La Queretana” ha generado preocupación entre los residentes de Juriquilla, Jurica y las colonias circundantes, ya que no ha sido debidamente socializado con la comunidad, según indicó el activista Federico Orozco. A pesar de la proximidad del inicio de trabajos, aún no se ha presentado un proyecto formal, lo que genera incertidumbre entre los ciudadanos, quienes han denunciado trabajos de tala que no serían autorizados.

“Aún no se ha socializado nada sobre el proyecto y que creo que es muy importante que todos los ciudadanos sepamos en qué consiste el proyecto; quién lo va a hacer; cuánto va a costar; cómo van a ser las etapas; en qué tiempos; forma; qué terrenos; todo el detalle debería de socializarse con la ciudadanía de Querétaro y no se ha socializado nada”, reclamó.

Orozco destacó la falta de información sobre el proyecto, enfatizando la importancia de conocer detalles como los responsables, costos, etapas y tiempos de ejecución. Además, denunció la presencia de maquinaria realizando trabajos no identificados en la zona durante el fin de semana del 29 de diciembre, solicitando a las autoridades verificar la legalidad de dichas actividades.

El activista expresó su preocupación por la presunta tala de árboles en el Área Natural Protegida Jurica Poniente, subrayando la necesidad de transparencia en el proceso. Aunque el gobierno municipal afirmó que se trata de un trasplante autorizado, Orozco considera que esta respuesta evidencia una falta de diálogo y transparencia por parte de las autoridades.

En este contexto, Federico Orozco exige que tanto el plan de manejo de la flora como el proyecto de construcción del parque sean presentados públicamente a los residentes de la zona. Destaca la importancia de preservar el área, crucial para prevenir inundaciones, y critica la opacidad en la información sobre el parque, considerado un objetivo codiciado por desarrolladores.

Es relevante recordar que, aunque el gobierno municipal aún no ha iniciado los trabajos debido a cuestiones jurídicas sobre la propiedad de los terrenos, se prevé que la construcción comience en las 90 hectáreas ya en posesión del municipio, según declaraciones de la Secretaría de Obras Públicas en noviembre.