PAN no debe confiarse ante la decisión del PVEM en Querétaro: Luis Nava

Ante la decisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de no formar parte de la coalición con Morena y Partido del Trabajo (PT) para la próxima contienda electoral, el alcalde del municipio de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) no debe de confiarse por esta situación.

Mencionó que esta decisión del PVEM fue seguramente por no tener un acuerdo en las fórmulas, y puntualizó que este hecho puede provocar que la ciudadanía tenga más opciones para la próxima jornada electoral, sin embargo, lo más importante son las propuestas que se generen para que los ciudadanos puedan valorar y evaluar.

“Por supuesto que Acción Nacional no debe de confiarse nunca, tiene que salir, y como se está haciendo, con los mejores candidatos, con las mejores propuestas y buscar conquistar las almas, conquistar a la ciudadanía” mencionó.

En cuanto a los servidores públicos de su gabinete que han expresado su interés en buscar otro puesto de elección popular, señaló que se analizará el caso del secretario de Desarrollo Humano de la capital, Arturo Torres, para saber sobre su interés en buscar otro puesto de servicio público, además de tener el conocimiento de cuándo debe de pedir licencia para registrarse por un cargo.

Además del caso de Arturo, tiene el conocimiento de dos secretarias más de su gabinete que buscarán contender en la próxima jornada electoral.

Al respecto, Arturo Torres mencionó que actualmente está concentrado en trabajar con el Municipio de Querétaro antes de buscar otro cargo de elección popular, aunque no descartó la posibilidad de buscar aparecer en la boleta electoral.

“Es una posibilidad, por supuesto que hay posibilidades, hay posibilidad de contender por alguna candidatura por algún distrito, pero a la fecha sigo concentrado, los tiempos todavía me permiten trabajar, hoy no me he registrado” indicó.