No habrá coalición PVE-Morena-PT en Querétaro

El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Astudillo, informó que su partido no irá en coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Querétaro, durante la próxima contienda electoral.

Lo anterior, lo indicó debido a que en el registro del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aparecían en coalición para el Municipio de Querétaro, sin embargo, el PVEM de Querétaro había pedido no ser incluidos en esta alianza para la capital queretana debido a que no se respetó el proceso de encuestas.

“Hemos tomado la decisión de no participar en coalición en lo que tiene que ver con los cargos de ayuntamientos y distritos en el ámbito local en el estado de Querétaro” comentó.

Además, agregó que la falta de garantías jurídicas y políticas fueron otros factores que impulsaron la decisión de salir de la alianza en Querétaro.

A pesar de dicha salida, aseguró que se continuará el proyecto de Claudia Sheinbaum, en el cual este perfil mencionado buscar la presidencia de la República Mexicana.

Astudillo aseguró que esta decisión no debilita al proyecto de Claudia Sheinbaum sino todo lo “contrario”.

“No sin antes resaltar el compromiso que tenemos en las posturas y decisiones previas (…) nos compromete más a otorgar la votación suficiente para nuestra candidata única, la doctora Claudia Sheinbaum, el haber tomado la decisión y la determinación de no participar en esta coalición local, no quiere decir que no vayamos a participar nosotros en este proyecto de nación de la cuarta transformación” comentó.

Agregó que hoy en día, el PVEM representa alrededor de 40 mil votos en la entidad queretana, además que hoy en día representan a la cuarta fuerza política; señaló que tienen la meta de tener 70 mil votos en la próxima contienda electoral.

Explicó que fue el día de ayer en una comparecencia ante el IEEQ cuando se informó de esta decisión por parte de su partido de no buscar los distritos y los ayuntamientos en esta coalición en la entidad.

Puntualizó que los candidatos y candidatas de su partido estarán a favor del proyecto de la continuación de la cuarta transformación.