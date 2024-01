Murguía y Dorantes hacen cierre regional de precampaña en Tequisquiapan

En un evento abarrotado por militantes y simpatizantes del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez y Agustín Dorantes Lambarri señalaron que después de este mes y medio de precampaña con panistas, constataron que nada puede unirnos más, que el amor por Querétaro y por México.

“Hoy estamos aquí en Tequisquiapan, cerrando una gran precampaña y agradeciendo a la verdadera fuerza de Acción Nacional que son ustedes, nuestra militancia, la que no se rinde y comparte una misma causa: el amor por esta tierra”, indicó Murguía Gutiérrez.

La precandidata del PAN al Senado, Lupita Murguía, expresó que no existen diferencias cuando se trata de defender a nuestras familias de la amenaza de los malos gobiernos, que buscan despojarnos de lo que hoy hemos logrado en Querétaro.

“Unidos, juntos, sumando y no dividiendo seguiremos avanzando y construyendo más oportunidades para las familias. Tequisquiapan, San Juan del Río, Pedro Escobedo, Amealco y todos los municipios de Querétaro merecen seguir creciendo y prosperando. No vamos a permitir que se arriesgue nuestro futuro, porque con el destino de nuestras hijas e hijos no se juega”.

Ante liderazgos panistas de los municipios reunidos, Lupita Murguía afirmó que la fórmula que presentarán a la ciudadanía rumbo al Senado ofrece trabajar por un Querétaro donde se viva con orden, con paz, respeto y legalidad.

“Estamos a punto de entrar al proceso electoral más grande la historia de México y lo que está en juego son las oportunidades y el mejor futuro para nuestros hijos; está en juego cerrarle el paso aquí en Tequisquiapan y en todo Querétaro al populismo autoritario”.

Lupita Murguía afirmó que, de la mano de Xóchitl Gálvez, México tendrá a su primera Presidenta de la historia, la cual rescatará a nuestro país de quienes pretender perpetrar la dictadura del conformismo y la sumisión.

“Porque se les olvida que las queretanas y los queretanos no somos sumisos, ni somos un pueblo de agachados, como ellos piensan. En Querétaro ¡las familias merecen más!, Porque sabemos que ¡Sí se puede estar mejor!”.

Asimismo, el precandidato al Senado, Agustín Dorantes, expresó que esta precampaña lo ha llenado de entusiasmo y optimismo, porque en los recorridos y visitas panistas ha encontrado a miles de simpatizantes que están dispuestos a rifársela, para que nuestra tierra no se contagie de mediocridad, de violencia ni de falta de oportunidades.

“No hay que confiarnos, porque hay una plaga que quiere entrar a Querétaro para destruir en seis años lo que hemos hecho en varias generaciones. Es una plaga peor que el Covid. Por eso hay que cerrar filas y convencer de que no se puede optar por aquello de lo que se viene huyendo”, dijo Agustín Dorantes.

Agustín Dorantes resaltó que la grandeza de nuestro estado no recae en una sola persona, color o proyecto, sino es por su gente, que cree en la cultura del trabajo del mérito y el respeto; al tiempo, dijo, representa orgullosamente a una nueva generación.

“Una generación de constructores de oportunidades, para que la gente viva mejor. Una generación que está postulada para liderar el futuro de nuestras familias. Aquí, los jóvenes no son voceros: están al mando”.

En lo que fue el segundo cierre regional de precampaña, indicó que con unidad y trabajo se acelera el paso para continuar viviendo mejor. “Quien quiera a su familia próspera, feliz y en paz, estará con nosotros. Pido que me ayuden para que todas y todos luchemos juntos, porque Querétaro merece seguir creciendo y prosperando; y no vamos a permitir que se arriesgue nuestro futuro, porque con el destino de nuestras hijas e hijos no se juega”, finalizó.