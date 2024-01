Los programas sociales no desaparecerán con Xóchitl, destacan Dorantes y Murguía

Los programas sociales no corren riesgo de desaparecer con el triunfo de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, aseguró la precandidata al Senado de la República, Lupita Murguía Gutiérrez, esto en el cierre de su precampaña en Corregidora.

Asimismo, recordó que, aunque la pensión de adultos mayores y las becas a estudiantes fueron promovidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) hayan votado en favor de elevarlos a rango constitucional significará que defenderán su permanencia.

Por otro lado, para Agustín Dorantes Lambarri, segundo de la fórmula, los gobiernos panistas han logrado mantener un nivel de vida que garantizan, precisamente, lo que Murguía calificó como carencias en salud y educación, complementos necesarios para el buen funcionamiento de los programas sociales.

“Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, vivimos en un México tristemente ensangrentado, donde este sexenio hemos tenido el mayor número de homicidios dolosos en la historia de nuestro país y donde es evidente la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado”, señaló.