Chepe Guerrero se reune con simpatizantes en El Pueblito

Josúe “Chepe” Guerrero Trapala, precandidato a la presidencia municipal de Corregidora sostuvo un encuentro con la militancia y simpatizantes de El Pueblito, donde señaló que los gobiernos de Acción Nacional se caracterizan por poner a las personas en el centro de la toma de decisiones, motivo por el cual invitó a las y los panistas a sumarse al equipo y así consolidar a esta demarcación.

“Ustedes no me dejarán mentir sobre la evolución que ha tenido Corregidora con las administraciones del PAN, no se entendería hoy al municipio sin ese paso de nuestros gobiernos, debemos darle continuidad a lo que se ha hecho bien”, manifestó.