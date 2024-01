‘Chema’ Tapia pide apertura a Morena para ser candidato en su registro en el Verde

José María ‘Chema’ Tapia Franco pidió apertura de Morena y que este partido cumpla con el 30% de candidaturas externas que marcan sus estatutos, esto en el registro que realizó ante el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como precandidato para ese partido.

En ese sentido, recordó que ya el 4 de diciembre ya realizó su registro como precandidato de Morena y dijo tener confianza en el proceso interno del partido guinda y, agregó, se inscribirá también el proceso interno del Partido del Trabajo, esto pese a que aún no se define en qué municipios irán en alianza.

“La dirigencia estatal de Morena debe recordar los discursos de la doctora Claudia Sheinbaum, que dice que debe haber apertura, que no importa el origen partidario. Recordemos que los estatutos de Morena dicen que el 30% de las candidaturas tienen de ser para externos: ‘tienen’, no es que ‘pueden’”, señaló.

En ese sentido, señaló que debe haber una elección de “altura de miras” y no pueden excluirse a ninguna persona, considerando que no se puede excluir a nadie. Asimismo, señaló que “no tiene plan B”, por lo que no dijo si buscaría otro cargo de elección popular pues está concentrado en su registro.

“Eso lo vamos a decir en su momento, todavía falta hasta el 19 de febrero, todavía tenemos un tramo de tiempo (para que cierre la convocatoria de Morena)”, señaló.

Finalmente, aseguró que agradece las encuestas que, dijo, lo ponen arriba de las preferencias electorales y señaló que no han sido pagadas por su equipo, expresando su agradecimiento a la “ciudadanía” por expresarle su apoyo.