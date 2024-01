Buscan legislar en materia de coaliciones tras desacuerdos en Coahuila: Cortés

Se trabajará en una iniciativa legislativa para garantizar que los acuerdos firmados por las coaliciones partidistas deban cumplirse necesariamente, señaló el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, esto después de la polémica generada por el incumpliendo de los compromisos del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

Para Cortés, la sociedad mexicana espera que los acuerdos adquiridos por las formaciones políticas sean transparentes y rechazó que se trate de acuerdos ilegales pues, argumentó, eso no significaría que los procesos técnicos y legales para definir, por ejemplo, notarías o candidatos a elección popular, no debiesen seguirse.

“En la Ciudad de México ya está en la ley y eso lo tenemos que llevar también a lo federal y a todos los estados; que cuando tú registras un convenio de coalición, tienen que registrarse también todos los espacios que van a ocupar los partidos que van coaligados para que haya cumplimiento, porque si no luego hay sometimiento y no hay equilibrio, no hay inclusión y no hay un verdadero gobierno de coalición”, señaló.