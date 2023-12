Son “los buenos priístas” los que se quedan, asegura Xóchitl Gálvez

“Son los buenos priístas” los que se quedan dentro de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, aseguró Xóchitl Gálvez Ruiz, pre candidata presidencial del los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Los priístas que migraron de su coalición a la del actual partido en el poder, Morena, lo hicieron, según Gálvez Ruiz, debido a “cuentas pendientes” y la búsqueda de “impunidad”.

Gálvez señaló que estos ex integrantes del PRI expresaron su respaldo a la pre candidata presidencial de Morena, Claudia Sheninbaum Pardo, no por “convicción en el proyecto”, sino como un intento de evadir posibles “años de cárcel”.

La política también acusó a figuras destacadas como Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, de un quebranto millonario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y a Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo y actual embajador de México en Noruega, de estar involucrado en la presunta red de corrupción denominada “estafa siniestra” por 520 millones de pesos.

“Hay algunos que ya se sumaron allá, pero no crean que se fueron porque están convencidos de ese proyecto. Hay que ver lo que decía don Eruviel (Ávila, ex gobernador del Estado de México) hace algunos años que la señora candidata de enfrente no tenía la capacidad de ser la Jefa de Gobierno, pero con algunos seguramente expedientes abiertos, pues cambian de opinión”; señaló.