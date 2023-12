Kuri refrenda lucha contra la corrupción

En el marco del Día Internacional contra la corrupción, el gobernador, Mauricio Kuri González, dijo que en Querétaro le apostamos a fortalecer a las instituciones como una forma de evitar estas prácticas que afecta a todos los países, y que se rememora el 9 de diciembre por designación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su mensaje, el mandatario estatal refirió que la corrupción causa mucho daño, y particularmente, cuando los gobiernos la toleran, la permiten o, peor aún, son parte de ella. Señaló que es un problema que desmoraliza a la sociedad, aumenta la desigualdad, corroe el Estado de Derecho y afecta la credibilidad y la confianza de un gobierno.

Resaltó que en su administración se ha emprendido una lucha contra este fenómeno, y para ello se cuenta con el Sistema Estatal contra la Corrupción, el primero en su tipo en México.

“En este gobierno hemos seguido trabajando para poder dar cuentas claras, poder ser transparentes, porque tenemos en Querétaro unos ciudadanos muy exigentes”, apuntó.

Kuri González mencionó que el fortalecimiento de las instituciones ha permitido que en dos años de gestión, y más de 60 mil millones de pesos auditados, no se tengan observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, destacó que actualmente su gobierno tiene cero observaciones, cero recomendaciones, cero pesos por reintegrar y cero pesos por aclarar.

Recordó que el World Justice Project otorgó a Querétaro la calificación más alta a nivel nacional, en el Reporte de Índice del Estado de Derecho, al haber obtenido 0.49 puntos, destacando en materia de combate a la corrupción, obteniendo los niveles más altos del país, según el estudio 2022-2023.

De esta forma, dijo, Querétaro es un referente a nivel nacional. Organizaciones civiles e internacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), TOJIL y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), posicionan a la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro, como una de las instancias de procuración de justicia, que tiene mayor avance en el combate a este fenómeno.

Respecto a la Secretaría de la Contraloría, compartió que esta es la primera dependencia en certificarse en Contabilidad Gubernamental y es la primera institución de un Poder Ejecutivo Estatal, de toda la República, en obtener la certificación ISO37001 (Sistemas de Gestión Antisoborno).

El titular del Poder Ejecutivo estatal indicó que el fenómeno de la corrupción no solo es un problema del gobierno. Para erradicarlo, se requiere también de la participación de la sociedad que, al enterarse de algún acto indebido, lo debe denunciar, para así iniciar el proceso de investigación e imponer las sanciones correspondientes, respetando la legalidad y el debido proceso.

“De verdad Querétaro tiene rumbo, sabemos nuestros desafíos, pero tenemos algo que no tiene nadie y en ninguna parte del mundo, y es que estamos llenos de queretanas y queretanos, ya sea por nacimiento o por convicción, como es la de un servidor, que llevo aquí 45 años”, concluyó.

Durante su mensaje, el secretario de la Contraloría, Oscar García González, expresó que el fenómeno de la corrupción sólo se combate de una manera, y no se trata de leyes, manuales, ni procedimientos, sino de integridad, ética, moral y respeto del uno al otro.

“Queremos hacer un combate real contra la corrupción, pero no a través de una sanción, no a través de una amenaza, no a través de una auditoría o de un procedimiento, sino de una plática de integridad y de valores, que creo que es lo que México necesita hoy en día”, dijo.

El periodista, escritor, columnista y caricaturista, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, ofreció una conferencia en la que además de exponer un panorama general de la corrupción en el país, extendió una felicitación al Gobernador de Querétaro por sus esfuerzos y acciones para hacer frente a esta problemática en el estado que representa.

Compartió que en ningún lugar de la República se han visto esfuerzos como los que se hacen en Querétaro para combatir este fenómeno. En este sentido, aseveró que mientras en el país no haya honestidad, ni calidad humana, no se podrá avanzar para hacer de México una mejor casa para las y los mexicanos.

Llamó a luchar contra la demagogia, el populismo y la voluntad autocrítica que pretende hacer del país una propiedad particular. En esa pugna, subrayó, las y los queretanos han dado ejemplos democráticos valiosos.

“Esperemos, amigas y amigos, para México un futuro promisorio, y ustedes desde esta comunidad no solo histórica, no sólo tradicional, no sólo bella, sino también laboriosa, desde esta comunidad propongamos a todos los mexicanos ese ejemplo que ha señalado Mauricio Kuri en su gestión gubernamental. Si México llega a ser como Querétaro será un México mejor”, puntualizó.