Armando Rivera sigue militando en el PAN: Leonor Mejía

El exalcalde capitalino (2003-2006) Armando Rivera Castillejos no ha comunicado de forma oficial su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), por lo que, hasta el momento, continuaría siendo parte del partido blanquiazul, informó la presidenta local de dicho partido, Leonor Mejía.

Ante los rumores de que el exalcalde panista buscaría gobernar de nuevo la capital, pero a hora por parte de Morena, y que se habría inscrito al proceso interno de ese partido, Mejía señaló que no han tenido comunicación con dicho actor político y que, hasta que no se haga oficial su renuncia, continuará siendo un rumor y él parte de Acción Nacional.

“Ese sigue siendo un rumor. Armando Rivera sigue siendo militante de Acción Nacional, de momento nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial de parte de él, y pues mientras sea así, sigue siendo militante de Acción Nacional. No (hemos hablado con él)”, aseguró.

Cabe recordar que, según el Instituto Nacional Electoral (INE) en su registro de afiliados a los partidos políticos, Armando Rivera, al menos hasta el corte de agosto de este año, seguiría siendo panista, aunque hay que acotar que este registro no se ha actualizado en los últimos tres meses.

Al igual que Guadalupe Murguía, precandidata al Senado de la República por el PAN, Mejía señaló que por el momento no hay temor a una desbandada de panistas y que, de hecho, no se ha recibido ninguna renuncia por parte de otros actores políticos de manera oficial.

“De momento no, no tenemos ninguna y esperemos que no se dé ninguna”, añadió Mejía.

Murguía, sin embargo, sí acotó que el exfuncionario panista “últimamente no ha tenido una mayor presencia en el partido”, sin embargo, dijo desconocer si es verdad que esta figura política del panismo queretano, sí se inscribió al proceso interno de Morena.

Rivera Castillejos, cabe recordar, fue regidor de 2012 a 2015 en su último cargo como funcionario; además, se desempeñó como secretario del Trabajo y Tesorero en el gobierno de Francisco Garrido de 2002 a 2003; y de Desarrollo Económico en el gobierno de Ignacio Loyola de 1997 a 2001. Asimismo, de 2003 a 2015 fue consejero estatal del PAN y de 2009 a 2015, consejero nacional.