Teresa García no contenderá en elección del 2024

A dos meses de terminar su periodo al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la rectora Teresa García Gasca no buscará contender por ningún cargo político en el proceso electoral 2023-2024, pues no tendría tiempo de construir un proyecto político como propuesta para la ciudadanía.

En ese sentido, aseguró que, por ahora, no tiene contacto oficial con ningún partido, aunque ha habido acercamientos con ella y pese a que encuestas como la de Masive Call Center la colocan como la figura femenina favorita para contender por la candidatura al Senado de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“En este momento no estoy interesada en participar. No tengo contacto con ningún partido político. Me han buscado algunas personas, yo les agradezco que me consideren, pero en este momento no está en mi radar. Para apostarle a una candidatura de elección popular hay que preparar un proyecto con tiempo, y yo estoy 100% centrada en la universidad, entonces no tengo nada más”, señaló.