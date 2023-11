“No nos fue mal”: Graciela Juárez sobre la designación de distritos federales en el FAM

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Juárez, mencionó que a su partido no le fue mal en las designaciones de los distritos federales en el Frente Amplio por México (FAM); aseguró que es un área de oportunidad pelear por los distritos que les fueron designados.

Detalló que fueron los distritos 5 y 1 en donde su partido podrá postular a sus perfiles, el primero mencionado comprende a los municipios de El Marqués, Pedro Escobedo y Huimilpan; mientras que el segundo abarca zonas del semidesierto y serrana; aseveró que es un área de oportunidad para fortalecer a su partido.

En cuanto a que no fueron contemplados para designar a un perfil en el Senado de la República, mencionó que su partido no se encuentra en una posición de exigencia, ya que el PRI no se encuentra en sus mejores momentos.

“Tenemos que reconocerlo, nosotros no tenemos ningún diputado federal, creo que es un área de oportunidad ir en coalición en estos dos distritos que, además creo yo, a mi manera de ver, creo que son dos distritos” comentó Graciela Juárez.

Puntualizó que Paul Ospital sería un buen perfil para el senado, pero añadió que actualmente la “marca” es lo que no les está ayudando para contemplar a todos los perfiles del PRI.

Opinó que en el distrito 5, Mario Calzada puede ser un buen perfil para contender, así como Paul Ospital, quien considera como un perfil que puede competir por cualquiera de los dos distritos que les fueron designados.

“Hay que reconocer que lamentablemente la situación del partido no está como para que nosotros poder exigir algo que la posición hoy no nos garantiza” opinó.

Mencionó que ahora el objetivo de su partido es mejorar su marca por medio de los trabajos políticos a desempeñar.