La 13va edición del Buen Fin podría significar recuperar fortaleza económica, destacan empresarios

La Décimo Tercera Edición del Buen Fin podría significar recuperar el impulso económico prepandémico, destacaron comerciantes en el banderazo inicio de una de las tradiciones de consumo que ya es de las más arraigadas en el país y que han significado un impulso económico antes de las fechas decembrinas.

Fabián Camacho Arredondo, titular de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en Querétaro, consideró que tras el éxito de la edición del año pasado, la expectativa este 2023 es que se logren recuperar la fortaleza económica anterior a la pandemia e hizo un llamado a los negocios a garantizar descuentos y confianza en los consumidores.

“Garantizar su confianza, descuentos que garanticen sus compras de forma inteligente. Después de dos años de pandemia, en esta décimo tercera edición del Buen Fin tenemos gran expectativa porque creemos que se puede sacar su máximo provecho para fortalecer la economía”, señaló.

Por su parte, Juan Rodríguez Valle, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Porfeco) en Querétaro, recordó que se colocarán, de hoy al 20 de noviembre, ocho módulos de atención para la atención de los consumidores en las plazas Antea, Latitud, Paseo Querétaro, Constituyentes, Galerías Querétaro y San Juan del Río, la Victoria, además de realizar visitas de verificación en mercados y unidades económicas.

“Hemos implementado un operativo permanente de apoyo a nuestros consumidores; también el apoyo de asesoría para los proveedores y les sugeriremos sobre promociones, aclarar erores y evitar errores por parte del consumidor. Toda la plantilla serán verificadores, asesores y conciliadores del consumidor”, señaló.

Asimismo, recordó que los negocios deben exhibir precios totales incluidos impuestos; en moneda nacional; términos y condiciones de las ofertas por escritos; abstenerse de publicidad engañosa; no discriminar pues “la mercancía es para quien la pueda comprar, no discriminar por la imagen de la persona”; no condicionar la compra de un producto para llevarse otro; y abstenerse de pedir comisiones por tarjeta de crédito pues es ilegal.

Finalmente, Luis Signoret, presidente de la Asociación de Hoteleros de Querétaro, hizo un llamado a la actividad terciaria a participar para lograr mejores clientes e hizo una invitación a aprovechar los descuentos en los hoteles del estado, algunos que pueden ser aplicados también a futuro y no necesariamente sólo para este fin de semana.,

Al respecto, Sergio Martínez de León, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, recordó que la derrama económica del 2023 busca ser un parteaguas en la recuperación económica después de la pandemia.