Defienden a Mariana Rodríguez en la FIL de Guadalajara

Rocío Jiménez Nolasco, autora del libro “Yo soy la primera dama”, reaccionó durante su participación en la FIL, ante los comentarios que el expresidente Vicente Fox, realizó a través de su cuenta de Twitter, en contra de la esposa de Samuel García, Gobernador de Nuevo León; ante esto la autora dijo que “Ni ellas (las primeras damas), ni ninguna somos damas de compañía”.

Aseguró que debemos eliminar los estereotipos que tenemos alrededor de esta figura que, generalmente, se ve como “ornamental”, de “acompañante” y “para la foto”, argumentó la autora, quien también es mentora y asesora de Políticas Públicas de presidentas DIF.

Derivado del desafortunado comentario realizado el pasado 25 de noviembre por parte del expresidente Vicente Fox, refiriéndose a Mariana Rodríguez como “Dama de compañía”, Mariana respondió: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

El objetivo del libro: Yo soy la primera dama, comentó Rocío Jiménez Nolasco en su presentación y en diferentes entrevistas realizadas en el marco de la Feria Internacional del libro en Guadalajara, es “posicionarnos como mujeres en el lugar que nos corresponde y que nos merecemos, ya que muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas”.

También, el de reconocer a aquellas que día a día se esfuerzan por salir adelante, así como el de honrar el legado de las mujeres que trascendieron en la política social y que no están en la historia. Gracias a ellas existen y han funcionado instituciones como el DIF, el organismo más cercano a los ciudadanos y, aunque no es posible generalizar, también es cierto que muchas de ellas realizan una labor incansable a favor de los grupos vulnerables, una labor que no es reconocida ni visibilizada y muchas veces está envuelta en prejuicios, señaló.

Por más de 10 años, la escritora y experta en asistencia social ha dado voz a estas mujeres a través de sus conferencias y ha trabajado con diversas primeras damas que presiden DIF municipales y estatales, acompañándolas en el proceso de toma de decisiones como especialista en Políticas Públicas, siendo testigo de su empeño para lograr mejores resultados.