Andrea Tovar se registra para el Senado

Por medio de las redes sociales, la actual diputada local por el partido político Morena, Andrea Tovar Saavedra, anunció que se registró en su partido para buscar la candidatura al Senado de la República en Querétaro, y aseguró que su experiencia profesional y estudios le permitirán tener una visión clara en su desempeño en este puesto de elección popular.

Explicó que su partido seleccionará a los mejores perfiles registrados en su plataforma, posteriormente se realizarán encuestas sobre dichos perfiles seleccionados y será hasta el 18 de enero cuando se publiquen los resultados de los mismos y se determine quien encabezará la fórmula.

“Creo que por mi experiencia profesional y por la carrera que yo estudié puedo desarrollar un buen papel en la cámara alta, creo que debido a mi formación tanto académica como jurídica porque no es lo mismo hacer leyes, yo también aplicándolas (…) creo que eso me da una visión mucho más completa” mencionó.

Mencionó que, en caso de no obtener la candidatura, no descarta el buscar la reelección como diputada local o alguna alcaldía en el presente proceso electoral; mencionó que los estatutos de su partido no le permiten buscar dos candidaturas federales, sin embargo, no le impiden buscar una federal y otra local.

Comentó que si obtiene la candidatura por el senado, pedirá la licencia correspondiente para contender de buena manera por el puesto de elección popular.

“Al final de cuentas yo lo que quiero es participar y donde me toque, donde la gente me quiera, donde el partido crea que sirva más, ahí estaré” puntualizó.

Finalmente, comentó que pone a disposición de su partido su experiencia, trayectoria y estudios para que la tomen en cuenta en puestos que le pueda funcionar dentro de su facción.