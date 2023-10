Suspenden a Ángel Sosa por agredir a Tiago Volpi

El director deportivo de Gallos Blancos de Querétaro, Ángel “Rambo” Sosa fue suspendido de sus funciones como directivo por la agresión a Tiago Volpi, arquero del Toluca el pasado 8 de octubre.

A través de un comunicado de prensa, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que tras realizar las investigaciones correspondientes, determinaron suspender un mes de su cargo al directivo de Gallos Blancos, además de que se le proporcionó una multa económica por violar los reglamentos de la FMF.

De igual firma exhortaron al Club Querétaro a que esté al tanto de la conducta futura de sus empleados, ya que en caso de que este tipo de situaciones vuelvan a acontecer, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas.

Fue al termino del partido entre Toluca y Querétaro de la jornada 12 del Apertura 2023 cuando el directivo de Gallos Blancos bajó a la cancha del estadio Nemesio Diez a agredir verbalmente al arquero brasileño, recriminándole haber marcado un gol de penal en contra de su ex equipo. Ante esto, Tiago Volpi declaró ante los medios de comunicación que nunca buscaría agredir o hablar mal de Gallos Blancos de Querétaro, puesto que es el club donde ha salido campeón y fue donde se dio a conocer profesionalmente.

“Bajo a la cancha y pensé que venía a saludar, le dí la mano y me la quitó y me empezó a insultar, yo nunca haría algo en contra o hablaría mal en contra de Querétaro, es el club que me abrió las puertas aquí en México y es en donde me di a conocer”, dijo Volpi tras terminar el partido ante Gallos Blancos.