Querétaro ha disminuido el rezago educativo un 2.6%: Elena Soto

La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, señaló que bajo la definición de rezago educativo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dicho rezago bajó en la entidad del 17% al 15.6%.

Detalló que el INEGI define como rezago educativo a las personas de más de 15 años que no han cursado los niveles básicos de educación: primaria y secundaria.

Señaló que la CONAFE y la INEA, en conjunto con la Secretaría de Educación, se encuentran en labores para combatir el rezago educativo y aseveró que ningún estudiante de educación básica se ha quedado sin educación por falta de espacio.

“Hay una disminución del 17% al 15.6% en materia de rezago, es decir, pasamos del 17% del año pasado a 15.6%, y esto habla de una disminución y hay un agradecimiento, sobre todo a las instituciones de educación superior” comentó Elena Soto.

Sin embargo, indicó que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), quien se manejaba con la misma definición de rezago educativo que el INEGI, cambió este término, ya que estableció que dicho rezago también debe de cubrir a las personas de hasta 22 años que no tengan su preparatoria concluida.

Tras lo anterior mencionado, declaró que de tener 392 mil personas con rezago educativo, se pasaron a 435 mil personas en esta situación en el estado de Querétaro, y añadió que se encuentran trabajando con el INEA para abordar esta situación; indicó que se han inscrito 2 mil 300 personas para obtener el certificado de preparatoria.

Todo lo anterior lo informó en el marco de su comparecencia del Segundo Informe del Poder Ejecutivo, en donde también respondió a una pregunta de la diputada local por el partido político Morena, Yasmín Albellán Hernández, quien cuestionó a la secretaria por la falta de entrega de los libros de texto, a lo que Elena Soto respondió que sí se hizo esta acción, y que únicamente hace falta entregar el 2% de libros de nivel secundaria, sin embargo, es porque no ha llegado este material educativo a la USEBEQ.

También detalló que a raíz de la pandemia COVID-19, el abandono escolar aumentó, sin embargo, presumió que se logró recuperar a 10 mil estudiantes para que regresaran a las aulas de los diferentes planteles educativos de la entidad.

“Como ya lo dijimos, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Educación, la elaboración y distribución de los libros corre a cargo de la federación, nosotros, por los hechos conocidos por todos, hubo algunas situaciones que estaban en mano del poder judicial, la determinación de entregar los libros de texto no es una determinación de las personas, sino que es en atención al acato del estado de derecho (…) nosotros observamos que a pesar del revuelo nacional de estos procesos judiciales, cuál era nuestra competencia para saber si los entregamos o no (…) observamos que no había ningún impedimento por parte del poder judicial y tampoco de la autoridad federal para entregarlos” puntualizó.

Detalló que ha sido más complicado el regreso de los estudiantes de media superior, ya que en la pandemia, parte del alumnado de este nivel educativo empezaron a participar en el mundo laboral, por lo que cuando la modalidad presencial regresó después de la pandemia, varios no regresaron para no descuidar el sustento económico de su familia.

Indicó que la tasa de deserción escolar en el nivel de educación media superior se ha logrado disminuir cuatro puntos porcentuales.

También destacó que actualmente se tienen 663 mil 519 niñas, niños y jóvenes estudiantes, y se ha hecho una inversión de 400 millones de pesos en el sector educativo, en donde se han dado 50 mil becas en todos los niveles educativos y 378 mil 688 paquetes de útiles escolares.

Agregó que se han recuperado escuelas de tiempo completo en la entidad queretana, por lo que esta ampliación de horario escolar se ha aplicado en 364 planteles educativos del estado de Querétaro